A különleges neve libanoni eredetű

Ugyan ő már Amerikában született, de a családja mindkét ágon libanoni származású. A vezetéknevüket Salúbnak ejtik.

A szülei egy családban nevelkedtek

Mindkét apai nagyszülője meghalt az első világháborúban, ezért aztán az édesapja mindössze 10 évesen, egyedül vándorolt ki Amerikába. Ott befogadta egy szintén emigráns libanoni család, és együtt nevelkedett fel a már Amerikába született lányukkal, kiből később Tony Shalhoub édesanyja lett.

Kilenc testvér mellett nőtt fel

A színész édesapja kereskedelemmel foglalkozott, és virágzó üzletet épített fel. Szükség is volt otthon a pénzre, mert sok éhes szájat kellett etetnie: a keresztény maronita egyházhoz tartozó, vallásos családjukban összesen tíz gyerek született.

Pincérként is dolgozott

Drámatagozaton végezte az egyetemi tanulmányait, de amikor New Yorkba költözött a karrierálmait követve, jó darabig nem kapott állandó munkát. Ekkoriban pincérkedésből élt meg, majd elkezdtek sorban érkezni a színházi szerepek, és Shalhoub elmondása szerint máig azt használja, amit azokban az években a színpadon megtanult.

Gyakran játszik olaszokat

Már a filmes karrier reményében tette át a székhelyét aztán Los Angelesbe, ahol élete első meghallgatásán rögtön elnyerte a szerepet a Wings című televíziós komédiában. Egy Antonio nevű olasz-amerikai karaktert játszott, akinek a kedvéért itáliai akcentust is használt. Később is többször alakított olasz származású figurákat, legemlékezetesebben az Olasz módra és a Verdák esetében.

Két örökbefogadott gyereket nevelt fel

Még a színházi években ismerkedett össze Brooke Adams színésznővel, aki 1992 óta a felesége. A feleségének a házasságuk idején már volt egy örökbefogadott kislánya, akit Shalhoub a nevére vett, és közösen is örökbe fogadtak egy másik kislányt.

A feleségével és a testvérével is láthatod együtt játszani

Shalhoub karrierjének legismertebb szerepét a Monk – A flúgos nyomozó címszerepe hozta el, amiért három alkalommal elnyerte a legrangosabb tévés díjat, az Emmyt is. A sorozat öt epizódjában felbukkant Shalhoub felesége is, de a szintén színész fivére, Michael Shalhoub is látható három részben, teljesen különböző szerepekben.

Ufó is, meg nem is

A Men in Black két részében is ő játszotta a Jeebs nevű zálogost, aki valójában egy embernek álcázott földönkívüli. A Mr. Monk és az ufó című tévéepizódban pedig olyan embert játszott, akiről mások azt hiszik, hogy a furcsa viselkedése miatt egy álcázott földönkívüli.

A járvány új értelmet adott a mániáinak

A Monk tévésorozat 2009-ben véget ért, de a tisztaságmániás, kényszerbetegséggel küzdő főszereplő karaktere igazán alkalmas volt arra, hogy a segítségével fel lehessen hívni a közvélemény figyelmét olyan dolgokra a COVID-világjárvány idején, mint például a rendszeres és alapos kézmosás. Így aztán Shalhoub készített is egy vicces otthoni videót a témában, amiben újra magára öltötte Monk gúnyáját.

Új tévésorozatra és nagy visszatérésre készül

Az elmúlt években leginkább A káprázatos Mrs. Maisel című sorozat egyik állandó szereplőjeként láthatták őt a nézők, amiért nem mellesleg besöpört egy újabb Emmyt is. Előkészítés alatt áll a valós események nyomán készülő Fall of the God of Cars című széria, amiben ismét főszerepet alakít majd, és visszatér Monk figurája is egy utolsó esetét elmesélő mozifilmmel.

