Magyar fesztiválsiker érkezik, befejeződik az angol királynő története, előzménysztorit kap Az éhezők viadala, Napóleon is belovagol a mozikba, és Arany Pálma-díjas francia alkotásban is elmélyedhetünk. Összegyűjtöttük a legígéretesebb novemberi premiereket.

Elfogy a levegő

Hazai mozis bemutató: 11.02.

A tehetséges fiatal rendezőnő, Moldovai Katalin első nagyjátékfilmje megtörtént eset alapján készült: egy romániai irodalomtanárnő, Adela Stan meghurcolásának esetét gondolta tovább. Az Elfogy a levegő tanárnő főszereplője egy Arthur Rimbaud és Paul Verlaine életéről szóló filmet ajánl a diákjainak, ami miatt ez egyik szülő feljelenti, ez pedig olyan láncreakciót indít el, ami próbára teszi az egzisztenciáját és emberi kapcsolatait is. A Nemzeti Filmintézet Inkubátor Programjának támogatásával készült alkotás az A-kategóriás varsói filmfesztiválon három díjat is nyert, a hazai mozikba november 2-án érkezik.

A korona (The Crown) 6. évad

Hazai streaming bemutató: 11.16. (Netflix)

Érkezik az utolsó, befejező évad! A II. Erzsébet angol királynő és az uralkodói család életének évtizedeit sorozatévadokká formáló Netflix-sikerszéria a hatodik felvonással a végéhez ér, méghozzá két részletben. November 16-án négy epizódot kapunk meg, december 14-én pedig érkezik majd hozzá a maradék hat rész. Az évad középpontjában természetesen Diana hercegnő halála és az ebből következő események állnak, de azt is mindenki kíváncsian várja, hogy végül meddig mesélik el az alkotók Erzsébet életét, miként zárják le a szériát.

Az éhezők viadala: Énekesmadarak és kígyók balladája (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes)

Hazai mozis bemutató: 11.16.

Katniss története véget ért Az éhezők viadala 2015-ös negyedik részében, így ő már nem tér vissza az ötödik filmben, aminek a sztorija amúgy is 64 évvel korábban játszódik, mint az eddig látott események. A szintén Suzanne Collins regényéből készült, és a korábbi részekből hármat is rendező Francis Lawrence irányításával készült Énekesmadarak és kígyók balladájának középpontjában az a folyamat áll, ahogyan a fiatal Snow elnök Panem diktátorává lett. A főszerepekben így természetesen ifjú, kevésbé ismert színészek láthatók, de a sztárfaktorról azért így is gondoskodik mellettük Peter Dinklage, Viola Davis, Jason Schwartzman, és az Eufóriából ismert Hunter Schafer.

Napóleon (Napoleon)

Hazai mozis bemutató: 11.23.

A veterán rendezőlegenda Ridley Scottnak számos egyéb klasszikus mozi mellett olyan történelmi filmeket köszönhettünk már eddig, is, mint a Gladiátor, az 1492 – a Paradicsom meghódítása, vagy a Mennyei királyság. A Gladiátorban már együtt dolgozott Joaquin Phoenix-szel, akinek most Napóleon szerepét adta. A világtörténelem egyik leghíresebb alakjának felemelkedését és bukását feldolgozó epikus mozi az ígéretek szerint nem csak szuperlátványos csatajeleneteket prezentál, de a francia császár örök szerelmének intim történetét is bemutatja.

Egy zuhanás anatómiája (Anatomie d'une chute)

Hazai mozis bemutató: 11.23.

Az idei cannes-i filmfesztivál legrangosabb díját, az Arany Pálmát nyerte el Justine Triet filmje, ami elsőre egy feszült tárgyalótermi drámának tűnik, de valójában sokkal több annál. A történet főszereplője egy sikeres német írónő, aki a francia férjével és látássérült gyerekükkel él a francia Alpokban, látszólag idilli módon. A férfi váratlan halála után azonban nem egyértelmű, hogy baleset, öngyilkosság vagy gyilkosság történt, az írónő ezért egy rendkívül megterhelő nyomozás és tárgyalás középpontjába kerül. Közben pedig mérlegre kerül a múlt, a kapcsolatai és az igazság/valóság mibenléte is, ugyanis nézőként mi magunk sem tudhatjuk, mikor minek és kinek higgyünk.

