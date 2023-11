Biztos a te életedben is volt olyan könyv, amelyet már régóta szerettél volna kézbevenni, de az utolsó pillanatban mégis visszatetted a polcra és mást választottál helyette. Aztán egyszer csak hazavitted és miután elolvastad, sőt, amikor már belekezdtél, arra gondoltál: ezt kár volt halogatni. Az utóbbi időben én két könyvvel jártam így: a maga módján nagy kedvenc lett mindkettő.

Krusovszky Dénes: Akik már nem leszünk sosem

Krusovszky Dénes első regénye az emlékezés, a bennünk rejlő és a kihagyott lehetőségek könyve.

Az alaptörténet röviden: 1990-ben Iowa City határában egy férfi halálos autóbalesetet szenved. 2013-ban egy fiatalember egy veszekedés utáni hajnalon hirtelen felindulásból elindul Budapestről kamaszkora kisvárosa felé. 1986-ban egy tüdőbénult beteg és ápolója egy vidéki szanatóriumban magnóra veszi a férfi vallomását gyerekkora sorsdöntő pillanatáról. 1956. október 26-án egy kisváros forradalmi tüntetése váratlanul pogromba fordul. 2013 nyarán egy lakodalmi éjszaka különös fordulatot vesz, 2017-ben pedig a mozaikkockák mintha összeállni látszanának, még ha a kép, amit kiadnak, nem is feltétlenül az, amire szemlélői számítanak.

Kritikusai szerint a regény 1986-os szála a legerősebb, olyannyira, hogy a kötet többi része nélkül is megállná a helyét, én azonban nagyon szerettem a többit is, azokat, amelyek közelebb állnak hozzánk tematikában és időben is.

Amire nem került sor, amit nem vettem észre, amit túl későn tudtam meg, a maga módján semmivel sem valószerűtlenebb, és semmivel sem kevésbé az enyém, mint amiket eddig az életem részeinek hittem. Akik már nem leszünk sosem, épp annyira mi vagyunk, mint akiknek hisszük magunkat."

Lente Bálint története olyan, amit ha elmúltunk 25 évesek, mindannyian átélhettünk már, azaz, hogy milyen érzés visszatérni a középiskolás éveink helyszínére és találkozni életünk akkori főszereplőivel,egykori szerelmekkel, szembesülni kurtán-furcsán félbeszakadt barátságainkkal és ezek által átkeretezni a múltat és - ha másképp nem is, legalább gondolatban - új vágányra helyezni a jövőt.

Michel Houellebecq: Szerotonin

Akik már több könyvet olvastak a szerzőtől, azt mondják, ez is tipikus Houellebecq, ráadásul nem is a legerősebb az írásai közül. Nekem az első regényem volt tőle, így az újdonság varázsával hatott. A Szerotonin főhőse, a súlyosan depressziós középkorú agronómus, Florent-Claude Labrouste egy olyan gyógyszeren él, amely átsegíti a mindennapokon, viszont megszünteti a libidóját.

Florent-Claude Labrouste valószínűleg mindig rezignáltabb volt az átlagnál, a történet jelenében azonban már teljesen apatikus, párkapcsolatában sem talál örömet, sőt, idegesíti japán élettársa... Úgy dönt, maga mögött hagy mindent és miközben szállodáról szállodára vándorol, felidézi élete nagy szerelmeit - sőt, némelyekkel találkozik is - és azokat a döntéseit, amelyek miatt úgy érzi tönkrement az élete.

Érdekes a vágy, hogy az ember mérleget készítsen az életéről, hogy az utolsó pillanatban megbizonyosodjon róla, volt egy élete."

Hogy a végén megtörténik-e valamiféle feloldozás? Nos, ha olvastál már Houellebecq-t, biztosan sejted a választ.

Nyitókép: Shutterstock