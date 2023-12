Ragyogás (1980)

Elég félelmetes hely tud lenni egy üres szálloda, pláne a Ragyogás óta. Hisz Stephen King regénye és Stanley Kubrick filmje óta nem nézünk ugyanúgy egy mintás szőnyegű szállodafolyosóra, de még egy ártatlan szállodai liftre sem. Ebben a történetben a Szépkilátás Hotel épp téli álmát alussza, de ilyenkor is szükség van egy gondnokra, aki feleségével és kisfiával költözik be a kihalt folyosók, furcsa padlószőnyegek, gyanús csoportképek, kísértő ikerlányok, vért ontó liftek, és egyéb félelmetességek közé. Csoda, hogy nem bírják túl jól?

Négy szoba (1995)

Minden ajtó mögött más történet: ez akár a szállodák jelszava is lehetne, és ebben a különleges projektben mozifilm is született a jelszó nyomán. Ha pedig minden ajtó mögött más történetet találunk, akkor prezentálja mindegyiket más alkotó, így a Négy szoba négy rendező (Robert Rodriguez, Allison Anders, Alexandre Roxwell és Quentin Tarantino) négy rövidfilmjéből áll, melyeket a helyszínül szolgáló hotel és annak londinere (Tim Roth) köt össze. A hotel vendégei között pedig olyan alakok fordulnak meg, mint Madonna, Antonio Banderas, Bruce Willis, Marisa Tomei, vagy maga Tarantino.

Millió dolláros hotel (2000)

Egy különös külvárosi hotel, ami erősen lerobbant állapotban leledzik, a vendégei között pedig jó néhány állandó lakó is található, akik még a hotelnél is különösebbek. Ide érkezik meg egy gyilkossági ügyben nyomozni Mel Gibson detektívje, de ebben a filmben a bűnügyi történetnél sokkal érdekesebb a hangulatok játéka: a helyszíné, a színészeké (Milla Jovovich, Gloria Stuart, Jeremy Davies), a képeké (rendező: Wim Wenders), és a zenéé (U2).

Hotel Ruanda (2004)

Az emberiség történelmének egyik legnagyobb szégyenfoltja az 1994-es ruandai polgárháború idején elkövetett mészárlás, amikor alig három hónap alatt mintegy egymillió embert gyilkoltak meg csupán a nemzetisége miatt, a nemzetközi közvélemény figyelmét elkerülve. Szerencsére mindig akadnak olyanok a legszörnyűbb események közepette is, akik emberek maradnak az embertelenségben, mint az a hoteltulajdonos, aki emberek százainak életét mentette meg az általa vezetett intézmény révén, saját magát is kockára téve. Az ő történetét meséli el a Hotel Ruanda emlékezetes módon, Don Cheadle Oscar-jelölt alakításával.

Hotel Transylvania – Ahol a szörnyek lazulnak (2012)

Animációs mesefilm is felkerült a listánkra, amit annak ellenére is ajánlhatunk az egész családnak a legkisebbektől a legnagyobbakig, hogy maga Drakula is szerepel benne. Hisz ebben a változatban persze a legendás gróf egy ártalmatlan családapa, aki rég luxusszállót csinált már a hírhedt kastélyából, méghozzá mindenféle szörnyvendégek részére. Azonban egy itt tartott szülinapi bulira betéved egy igazi ember is, ráadásul megtetszik Drakula lányának, és indulhat a félreértések vígjátéka.

Grand Budapest Hotel (2014)

Ugyan nem is Budapesten, hanem egy kitalált kelet-európai ország, Zubrowka hegyei között található Wen Anderson szállodája, de a szívünkbe így is belopta magát a maga bájával, humorával, színeivel és a bolondos figuráival. Wes Anderson rendezései mindig híresek az egészen egyedi látványvilágú és humorú fantáziavilágok megteremtéséről (Holdfény királyság, A fantasztikus Róka úr, Édes vízi élet), ezt a hajlamát pedig egy mesebeli, patinás szálloda falai között még inkább kiélhette. Mindehhez egészen lenyűgöző színészgárda állt a többek között Ralph Fiennes, Edward Norton, Willem Dafoe, Bill Murray, Adrian Brody, Jude Law, Owen Wilson és Harvey Keitel személyében.

Palace Hotel (2023)

December 27-től vetítik a hazai mozik a Palace Hotel című filmszatírát, melynek címadó szállodája a hófödte svájci hegycsúcsok között, egy pompás kastélyban található luxusintézmény. Az ezredforduló szilveszterestéjének ünneplésére még a szokásosnál is színesebb és különcebb vendégsereg verődik össze, akiknek szeszélyei egy idő után csatatérré változtatják a helyet, egy olyan fekete komédiát eredményezve, amire csak a veterán rendezőlegenda, Roman Polanski képes.