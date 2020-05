Sajnos, ahogy a hétköznapjainkat, éppúgy az ünnepeinket is felforgatta a járványügyi helyzet. Azonban ez nem jelenti azt, hogy ne lephetnénk meg az édesanyákat, nagymamákat ebben az időszakban is valami különleges ajándékkal anyák napja alkalmából! Sőt, az ilyen nehéz helyzetekben fontos igazán, hogy éreztessük velük, mennyire fontosak számunkra!

Tehát anyák napján is maradj otthon és készítsd el Rácz Szilvi instrukciói alapján a 3 kívánság kupont! Kicsik és nagyok is könnyen elkészíthetik, nem igényel semmilyen különleges előkészületet és az apukák is segíthetnek benne.

Mire lesz szükséged?

Egy kb. A/4 méretű lapra, lehet színes, vagy egy kockás füzetlap is, ami éppen kéznél van. Néhány tollra, ceruzára, esetleg ollóra, ragasztóra - de akár anya körömlakkját is kölcsönveheted.

Így készítsd el!

1. lépés: hajtsd be a lap két rövidebb oldalát úgy, hogy a hajtások három egyelőre részre

osszák a lapot

2. lépés: jelöld ki a 3 kívánság helyét

3. lépés: találd ki, hogy mi az a 3 kívánság, aminek igazán örülne anya, vagy a nagyi, ha teljesítenéd! Pl. a kupon beváltásával kapjon anya egy óra szabadidőt, amikor egyedül lehet és pihenhet. Vagy a kupon ellenében készíts neki egy finom pudingot, vagy főzzétek meg helyette közösen a vacsorát, de akár a reggelijét is ágyba viheted! Vagy választhasson anya egy filmet, amit közösen megnéztek! De akár azt is kérheti a nagyi, hogy te mondj neki esti mesét! Azt se felejtsd el ráírni a kuponra, hogy meddig váltható be, vagyis mikor kell teljesítened a kívánságot!

4. lépés: díszítsd fel a kupont, akár körömlakkal festve, színezve, rajzzal, ollóval csipkézve, felmatricázva, de akár egy szalaggal is átkötheted vagy hajtogathatsz mellé egy papírvirágot is.

Mivel most különösen fontos, hogy az idősebbekre vigyázzunk, lehet, hogy a nagyinak nem tudod személyesen átadni a kupont. De semmi gond, fotózd le, és küld el neki mobilon! Vagy állj a virágzó akácfa alá, és vedd fel videóra, hogy elszavalsz egy anyák napi verset és küldd el a videót a nagyinak. Biztos, hogy nagyon-nagyon fog neki örülni.

Tehát, maradj otthon és láss neki az anyák napi ajándék elkészítésének!