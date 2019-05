Legutóbb 75 évvel ezelőtt volt olyan súlyos hajóbaleset Magyarországon, mint amilyen szerda este történt a Margit híd közelében – mondta Horváth Imre, a Magyar Hajózási Országos Szövetség főtitkára csütörtök reggel az MTI-nek.

A szakember elmondta, 75 évvel ezelőtt a Balatonon borult fel egy hajó, és akkor is többen meghaltak. Ugyanakkor a mostanihoz hasonló, de csak sérüléssel járó baleset már történt pontosan ugyanott, mint szerdán: egy sétahajó és egy szállodahajó ütközött össze másfél évvel ezelőtt.

Az okokról azt közölte, egyértelműen emberi hiba állhatott a szerda esti baleset hátterében, hiszen ezek a hajók fel vannak szerelve műholdas helymeghatározóval, így négyméteres pontossággal meg tudják határozni a saját és a többi hajó helyzetét, illetve mozgását. Mivel szerda este nem voltak annyira rosszak a látási viszonyok, akár szemmel is követni lehetett volna a másik hajó mozgását – tette hozzá.

A baleset körülményeiről Horváth Imre azt közölte, komoly sérülést szenvedhetett a kishajó, mivel nagyon gyorsan süllyedt el, feltehetően nagy sebességgel ment neki a szállodahajó. Egy akkora vízi jármű, mint a szállodahajó 12–15 kilométer / órával tud haladni, és mintegy 1000 tonnát nyom – tette hozzá.



A baleset körülményeit minden részletre kiterjedően tisztázni tudják majd – mondta Horváth Imre –, hiszen a hajók mozgását egy külső feketedoboz rögzíti. Ez azt jelenti, hogy a közlekedési adatokat folyamatosan rávetítik egy térképre, de rögzítik a rádióforgalmat is, így követnek minden hajót.

A főtitkár hangsúlyozta, a magyarországi előírások szigorúan szabályozzák a hajóforgalmat, de a fővárosi szakasz még éjszaka is nagyon telített, átlagosan mintegy 70 hajó közlekedik ilyenkor is. Ugyanakkor a hajózás biztonságosnak mondható, hiszen csak ritkán vannak balesetek, és olyan súlyosak, mint a szerda esti, még ritkábban.



Legalább heten meghaltak, amikor összeütközött két hajó szerda este Budapesten a Dunán a Margit híd közelében, és az egyik elsüllyedt. A balesetnek hét könnyű sérültje van, kihűléses tünetekkel vitték őket kórházba, több embert még mindig keresnek. Az elsüllyedt hajó fedélzetén 33 dél-koreai turista és kéttagú magyar személyzet tartózkodott.