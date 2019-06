Dunai hajóbaleset: 15 hajóval kutatja az eltűnteket a rendőrség

A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság több mint 200 kilométernyi Duna-szakaszon 15 hajóval kutatja a dunai hajóbaleset során eltűnteket egészen az országhatárig - közölte a kapitányság vezetője pénteken sajtótájékoztatón, Budapesten.

A rendőrök tetemkereső kutyákat is bevetnek: az állatok segítségével eddig három holttestet találtak - mondta el Prohászka Richárd. A kutatás alkalmával modern szonárberendezéseket, keresőlámpákat és éjjellátó készülékeket is bevetnek - tette hozzá. Elmondta, a balesetet követően azonnal megkezdték az eltűntek felkutatását, és mindaddig folytatják a munkát, amíg elő nem kerül a Hableány valamennyi utasa. A kutatás közben együttműködnek a társzervekkel, illetve igénybe veszik a többi között halőrök és más "vízen járó" illetékesek segítségét is, továbbá részt vesznek a nyomozásban - mondta a kapitány.



Kérdésre válaszolva közölte, hogy csütörtökön a Hableány matrózának holttestét találták meg állampolgári jelzés alapján. A személyazonosítás megtörtént. Szintén kérdésre válaszolva cáfolta, hogy tervezik civil lakosság bevonását a kutatásba.



A Hableány sétahajó május 29-én süllyedt el a Margit híd közelében, miután összeütközött a Viking Sygin szállodahajóval. A fedélzeten 35-en utaztak, 33 dél-koreai állampolgár és a kéttagú magyar személyzet. Hét embert sikerült kimenteni.