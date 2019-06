Még a követők is kiakadtak két népszerű influenszeren, akik azt kérték tőlük, dobják össze a nyaralásukra való összeget.

Elena és férje, Catalin Another Beautiful Day néven üzemeltet Instagram-oldalt, amelyet közel 40 ezren követnek. A pár úgy döntött, ideje elmenniük nyaralni, ám ahogyan ők fogalmaznak, számukra nem opció a munka, ezért megkérték követőiket, dobják nekik össze az utazás költségeit, ami 9 ezer fontot, azaz több mint 3 millió forintot tesz ki. Elmondásuk szerint ebből az összegből egy biciklitúrára mennének Afrikába.

A The Sun azt írja, még egy Go Fund Me-oldalt is létrehoztak, ahol lehet neki adakozni. Ezen az oldalon többnyire beteg gyermekek számára szerveznek gyűjtéseket. Nem csoda, ha a kérésen még a saját rajongóik is kiakadtak.