Kevés olyan érintetlen területet találunk a világban, ahová még nem tört be a műanyag hulladék. Mérgezi a természetet, az állatokat és az embereket egyaránt. Már a Duna vizében is kimutatták a magas mikroműanyag-koncentrációt. Kutatók most egy új jelenségre lettek figyelmesek: az óceánparti sziklákon műanyagréteg képződik az algához hasonlóan. Egyes élőlények pedig ugyanúgy fogyasztják, mintha táplálék lenne.