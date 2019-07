Az éjszakai hidegfront következtében jó néhány fokot hűlt a levegő, a jövő héten pedig jóval 30 fok alá esik a hőmérséklet.

Változékony, sokszor szeles, az elmúlt napok kánikulájához képest hűvösebb idő várható a jövő héten. A maximumok 30 fok alatt, többfelé 20 fok körül alakulnak - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.

Hétfőn a napos idő után a Dunántúl délnyugati felén megvastagszik a felhőzet, és arrafelé késő délutántól egyre nagyobb területen elered az eső. Több helyen erős lesz a szél. A leghidegebb órákban 13-18 fok lehet. Napközben 22-27 fokig melegszik a levegő.

Kedden a több-kevesebb napsütés mellett főként délen és nyugaton valószínű eső, zápor. A szél erős, kis területen viharos lesz. A minimum-hőmérséklet 12-17 fok között alakul, de egyes helyeken ennél hűvösebb is lehet. A nappali maximumok 22-27 fok között alakulnak.

Szerdán legfeljebb néhol alakulhat ki kisebb eső, zápor. A szél élénk vagy erős lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet 9-15 fok között alakul, de egyes helyeken ennél hűvösebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet 21-27 fok között valószínű.





Csütörtökön több órára kisüt a nap, inkább csak északon, északkeleten alakulhat ki néhol zápor. Helyenként megerősödhet a szél. A leghidegebb órákban 9-16 fok, de a jellemzően hideg helyeken pár fokkal hűvösebb is lehet. Napközben 22-27 fokig melegszik a levegő.

Pénteken egyre több helyen várható eső, zápor. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél is. A minimum-hőmérséklet 10-17, a maximum-hőmérséklet 23-28 fok között valószínű.

Szombaton hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, de több helyen alakulhat ki zápor, zivatar. A szél megélénkül, de zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 12-17, a legmagasabb hőmérséklet 21-27 fok között valószínű.

Vasárnap szórványosan valószínű záporeső. A szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A leghidegebb órákban 13-18 fok lesz. Napközben 22-27 fokig melegszik a levegő – olvasható az előrejelzésben.