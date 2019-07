Saját magát buktatta le Amerikában egy férfi: szellentésével fedte fel rejtekhelyét.

Missouri államban a rendőrség tiltott szerek birtoklása miatt eredt egy férfi nyomába, aki remek búvóhelyet talált: egy bokorban rejtőzködött. A hatóság még kutyákat is bevetett, hogy megtalálják a keresett személyt, aki végül magát buktatta le, ráadásul a legmegalázóbb módon.

Saját szervezete és záróizmai fordultak ellene: egy hangos szellentés árulta el a rejtekhelyét. A rendőrség azonnal meg is találta a férfit, és letartóztatták. A történetet a Facebookon is közzétette a helyi hatóság. „Ha letartóztatási parancsot adtak ki ellened, a zsaruk a nyomodban vannak, és olyan hangosan ereszted ki a gázt, hogy az felfedi a búvóhelyedet, akkor határozottan sz*r napod van" – írták.