Az Átrium méltán híres előadása, Az Őrült Nők Ketrece 250. jubileumi előadása után rendőröket kellett hívni, a színház egyik dolgozóját ugyanis fizikailag bántalmazta egy néző.

A Hevér Gábor és Stohl András főszereplésével játszott darab nagy kedvenc a színházlátogatók körében. A 250. jubileumot is megélt színdarab kapcsán ezúttal egy döbbenetes esetről kell beszámolnunk. Az Átrium Facebook-oldalán tette közzé, hogy mi történt a július 11-i előadást követően.

Egy néző a tiltás ellenére is fotókat készített az előadás alatt, amiket a színház munkatársának felszólítása ellenére sem volt hajlandó kitörölni. A kérést nemcsak, hogy megtadagadta, de fizikai erőszakot is alkalmazott. "Munkatársunkat lökdösni kezdte, földre lökte, a karját kicsavarta, a kezét megtaposta" - olvasható a színház közleményében, amiből az is kiderül, hogy az intézmény hivatalosan nem, csak az erőszakot elszenvedett dolgozó tehet feljelentést.

"Természetesen kollégánk döntését elfogadjuk, és amennyiben úgy dönt, hogy kerüljön sor eljárásra, a színház biztonsági kameráinak felvételeit – amelyeken az eset látható – a vizsgálat rendelkezésére bocsátjuk, a jogi képviseletet biztosítjuk, és ezúton is köszönjük neki, hogy lelkiismeretesen a színház, illetve az előadás szerzői jogait védte. Döbbenettel állunk az előtt, hogy valaki nem riad vissza a nyílt erőszaktól, a fizikai atrocitástól, ez annak átgondolására késztet bennünket, hogy milyen biztonsági intézkedéseket alkalmazzunk a jövőben. Színházunk semmiféle erőszakos cselekményt nem tolerál, és mindent megtesz a színház és annak munkatársai jogainak védelmében. Ezúton is felhívjuk nézőink figyelmét a színház házirendjének betartására, és köszönjük valamennyi együttműködő nézőnknek, aki tanúskodott az esetről a kiérkező rendőröknek" - írják a közleményben.