A szülők elmondása alapján ismeretlen férfiak leselkednek a gyerekekre az egyik budai játszótér közelében.

Megdöbbentő esetről számolt be a Blikk: a XI. kerületben lévő Csillagfény játszótéren gyanús alakok leselkedtek a gyerekekre. Egy nagymama csak egy percre nem figyelt, amikor az egyik unokája a játszótér végébe szaladt. Amikor a nagyi észrevette, hol a kislány, meglátta azt is, hogy tőle egy méterre egy magas férfi áll, a kerítés előtt pedig egy másik járó motorral várakozott, és gyaníthatóan volt egy harmadik társuk is, aki a kerítés mögött állva figyelte az eseményeket.

„A mama nagyon megijedt, azonnal kiabálni kezdett, mire felkapták a fejüket az idegenek is. Szerintem csak ezért menekült meg a lányom. Szerencsések vagyunk, mert a gyermekünk biztonságban van" – nyilatkozta az édesanya.

A portál azt írja, a nagymama rászólt a férfira, aki elfutott, majd egy autóba ült. Az autóban egy másik férfi várta, akivel együtt elhajtottak.

A szülők egyébként kihívták a rendőrséget is, de mivel nem történt bűncselekmény, nem keresik a férfiakat.