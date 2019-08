Ismeretlen elkövetők támadtak rá csütörtökön két kisbuszra Dél-Szudánban, a fegyveresek legalább tizenkét embert gyilkoltak meg.

Ismeretlenek támadtak csütörtök délelőtt két kisbuszra Dél-Szudánban. A járművek a főváros, Juba és Bor városa közötti úton közlekedtek. A fegyveresek legalább tizenkét embert - köztük egy gyereket - gyilkoltak meg, és további ötöt sebesítettek meg. Egyelőre nem tisztázott, kik és milyen okból követték el a merényletet.

Dél-Szudánban rendszeresen előfordulnak ehhez hasonló támadások, az országban ugyanis számos lázadócsoport tevékenykedik, gyakoriak a különböző etnikai csoportok közti összetűzések is. A támadásokat általában föld vagy szarvasmarhák tulajdonlása miatt hajtják végre. Időnként az is előfordul, hogy az összecsapások során gyerekeket rabolnak el, akiket aztán házi rabszolgaként dolgoztatnak. Az afrikai országban mintegy 70 fegyveres felkelőcsoport tevékeny jelenleg is - írja az MTI.