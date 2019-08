Időjárás: a hétvégén is marad a kánikula

A hétvégén is sok lesz a napsütés, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Marad a meleg is, 30 Celsius-fok körüli maximumokkal - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-nek.

Pénteken több órára kisüt a nap. A Dunántúl északi felén, valamint az északi határvidéken néhol viszont előfordulhat zápor, zivatar is. A leghidegebb órákban 13-19 fok lesz. Napközben 28-33 fokig melegszik a levegő.



Szombaton is napsütéses lesz az idő. A Dunántúl nyugati, délnyugati felén lehetnek helyenként záporok, zivatarok. A minimumhőmérséklet 13-20, a maximumhőmérséklet 28-33 fok között alakul.



Vasárnap is nagyrészt napos időre lehet számítani. Helyenként - nyugaton és északon nagyobb eséllyel - előfordulhat zápor, zivatar. A legalacsonyabb hőmérséklet 14-21, a legmagasabb hőmérséklet 29-34 fok között várható - olvasható az előrejelzésben.