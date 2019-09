Így hajtott a forgalommal szemben az anya az M5-ösön - Videó

A Ripost tett közzé egy felvételt arról, ahogy az M5-ösön frontálisan ütköző édesanya hosszú perceken keresztül hajt a forgalommal szemben.

Egy autós vette videóra, ahogy hosszú perceken keresztül autózik a forgalommal szemben a fiatal édesanya. A felvételt készítő nő és férje szabályosan közlekedett az ellentétes irányba. A videó azelőtt ér véget, hogy az anyuka frontálisan üzközött volna egy másik járművel. A videót a készítői a rendőrségnek is átadták. A nő 13 autó mellett haladt el, volt, aki rá is villogott. A felvétel késztői maguk is próbáltak jelezni neki, hogy rossz irányba halad.

"Szeged felé tartottunk az autópályán, amikor a legnagyobb meglepetésünkre a soroksári Auchannál feljött egy kocsi, mely egy irányban haladt velünk, ám a szemközti sávban. Először a visszapillantó tükörből vettük észre, majd lassítottunk, és kétségbeesetten próbáltuk figyelmeztetni a vezetőt. De nehéz bármit is tenni a sötétben, ha száguldasz az autópályán úgy, hogy egy szalagkorlát van közöttetek... A férjem vezetett, én hívtam a rendőröket. A történteket a telefonommal videóra is vettem" - mondta a szemtanú a lapnak.



A tregédiában a forgalommal szemben közelekdő édesanya és gyermeke is meghalt. A másik autóban utazó négy személy közül hárman megsérültek, egyikük pedig életét vesztette.