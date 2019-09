Összefogtak fájdalmukban VV Fanni és az eltűnt villanyszerelők családjai

A fájdalom hozta össze VV Fanni, a villanyszerelők és a maglódi vállalkozó családjait. Így segítik egymást.

VV Fanni, az eltűnt villanyszerelők és a maglódi luxuskocsikkal foglalkozó eltűnt vállalkozó esete nagyon hasonló, ráadásul kellő médiafigyelmet kaptak az ügyek ahhoz, hogy az eltűntek családjai is felfigyeljenek egymásra.

A Tavaly márciusban eltűnt Mácsik Zoltán villanyszerelő családja VV Fanni édesanyjával tartja a kapcsolatot. „A médiában végigkövettük Fanni történetét, többször is beszéltünk telefonon az édesanyjával, és egyszer személyesen is találkoztunk, amikor a lányommal átmentünk hozzájuk. Egy szomorú sors hozott össze minket, barátságos a kapcsolatunk. A találkozásunkkor olyan érzés volt, mintha mindig is ismertük volna egymást, félszavakból is megértettük a másikat. Együttérzéssel, kedvességgel és megértéssel állunk egymáshoz. Megosztottuk egymással a gondolatainkat, s teljesen világossá vált, hogy ugyanazt éljük át. Két egyforma bűnügy nincsen, de rengeteg a hasonlóság. Közös a kétségbeesés, a bizonytalanság és a sok negatív tapasztalat, ami körülvesz minket. Egyikünk sem tudja, mi történt a szerettünkkel, ez a fájdalom pedig együtt él a családokkal" – mondta a Borsnak Mácsik Zoltánné.