Az emeletes ágyról sokaknak a nyári táborok diákszállásai jutnak eszébe, de talán többen vannak, akik gyermekkoruk egyik főbb elemeként gondolnak rá. A testvérharc örök helyszíne, a bunkerépítés alapköve bizony igen praktikus darabnak számított és számít ma is. Nézd meg, miként használhatod!

Gyerekszobában

Az elsődleges funkcióját azokban a szobákban tudja betölteni, amelyeken több gyerek osztozik. Helytakarékosságának köszönhetően jobban kihasználhatóbb térré válik, így a szabadjátékra és tárolásra több hely marad. Általában az idősebb testvér birtokolja a felső szintet, a kisebb pedig az alsót. Az emeletes ágy azonban nemcsak különálló fekvőhelyet, de némi privát szférát is biztosít, ami elengedhetetlen a gyerekek életében is. A felső ágy esetén lehetőség van egy-két polc felszerelésére, ahol a nagyobb csemete elrejtheti testvére vagy akár szülei elől a kincseit, személyes tárgyait és egyfajta vártoronyként élheti meg az ott-tartózkodását. Az alsó ágy esetén is van ilyenre lehetőség, amennyiben a gyerek párnája nem a fal felőli oldalon lett elhelyezve. Sőt, ennél akár egy kis függönyt is fel lehet szerelni – nagyobb csemete esetén –, hogy könnyebben tudjon elvonulni, ha ennek szükségét érzi.

Nem kell tehát, hogy szimpla ágyként működjön, mobil ágyneműtartót használva napközben akár szabadfoglalkozási térként is funkcionálhat, ahol egy falra szerelhető kislámpával még szürkületben is kényelmes egyedüllétet élhetnek meg a gyerekek.

Tinédzserszobába

Amennyiben a gyermek egyedül birtokolja a szobáját, akkor sem kell kidobásra ítélni az emeletes ágyat. A felső ágy maradjon meg az alvás szentélyének, az alsót pedig ágytakaróval és nagyobb díszpárnákkal alakítsd át kanapévá. Ezzel ismét rengeteg helyet spórolsz, ráadásul kiszolgálod a tizenéves saját nappali igényét is. Az emeletes ágy akkor is hasznos, ha időnként nála alszanak a barátai, hiszen egyből adott egy vendégágy.

Látszik tehát, hogy egy emeletes ágyat még annál is jobban ki lehet használni, mint elsőre hinnéd, hiszen praktikussága szinte határtalan. Összegyűjtöttünk párat, hogy könnyebben tudj választani: