A természetet és a helyiek közvetlenségét élvezi az erdélyi Zalánpatakon Károly herceg, amikor oda látogat. A falusiak szerint nagyon barátságos, és úgy sétálgat a településen, mint bárki más.

Minden tavasz végén meglátogatja Erdélyt Károly herceg immár húsz éve. Távoli rokonát, Kálnoky Tibor grófot és annak családját is meglátogatja Miklósváron. A brit trónörökös saját vendégházat is fenntart Zalánpatakon. A Borsnak most a helyiek meséltek arról, milyen a walesi herceg, amikor lehetősége van arra, hogy pihenjen egy kicsit távol a sajtótól.

Legutóbb a Donald Trumppal való találkozás előtt töltött el egy napot Zalánpatakon. Kamilla hercegné nélkül érkezett barátok és biztonsági emberek társaságában.

"Ilyenkor, amikor a faluban jár gyalog, akkor úgy viselkedik, mint akárki más. Ezek neki nagyon ritka pillanatok, nincsen sajtó, felhajtás körülötte. Egyszerűen sétálhat egy faluban, az emberek ülnek a padon, üdvözlik mint falustársat. Tanult egy pár szót magyarul. Jó napot kívánok! Jó délutánt! Jó estét! Köszönöm! Kérem! szavakat ismeri. A legjobban a falu körül szeret járni a réteken" – mesélte a lapnak Kálnoky Tibor gróf. Most van a vadvirágok szezonja, Károly herceget ez is ámulatba ejti. Már meg is kérte rokonát, hogy küldjön neki fotókat arról, hogyan változnak a színek.

Név szerint ismeri a személyzetét, keresi a helyiek társaságát, kedvenc ételei közé tartozik a sárgaborsó-krémleves, a nem túl csípős nyúlpaprikás és a székelykáposzta.

A Bors munkatársai Erzsi nénivel és Misi bácsival is találkoztak, akik szintén ismerik a herceget. "Jóravaló, derék ember a herceg. Sosem felejtem el, ahogy pálinkázott velem. Örök emlék ez számunkra" – mondta Misi bácsi, aki fotót is mutatott a pillanatról. Ha a herceg a faluban van, ő köménymagos pálinkával kínálja, felesége pedig fánkkal.