Új otthonba költözni mindig izgalmas, de az újdonság varázsa meglévő lakásodban is könnyedén elérhető. A lakásfelújítás sokak számára egyet jelent a hónapokig tartó káosszal, mi azonban olyan tippeket hoztunk, melyek akár egy hétvége alatt is megvalósíthatóak.

Így újítsd meg otthonod!

1. Stílusváltás

A legradikálisabb változást természetesen a teljes bútorzat lecserélésével tudod elérni, de olykor elegendő csak pár fő elem helyett újat venni. A kanapé, a fotelek, a szőnyeg vagy a könyvespolc, tévészekrény és lámpák cseréje döbbenetes változást idézhet elő például egy nappali esetén. A konyhaszekrényt sem kell egyből kidobásra ítélni, hiszen a szekrényajtók színének, fazonjának megváltoztatásával szinte új konyhát kaphatsz.

2. Új élettér kialakítása

Nem minden esetben kell megelégedned a lakásod elrendezésével. Amennyiben egy helyiség mérete és adottsága lehetővé teszi, könnyedén nyerhetsz új tereket. Gipszkarton válaszfallal a nappaliból lecsippenthető egy hálófülke, a nagyobb gyerekszoba kettéosztható, a konyhában kialakítható egy kamra, vagy a garázsban egy külön tároló. Ajtókat, de még ablakokat is „befalazhatsz" ezzel a technikával, így pedig könnyebbé és praktikusabbá válik egy-egy szoba berendezhetősége.

3. Fal- és mennyezetfestés

Azt, hogy miért fog az egész helyiség megújulni egy új falszíntől, nem igazán kell különösebben megindokolni. A szín kiválasztásakor azonban érdemes figyelembe venned, hogy a szoba inkább mozgalmas, energikus vagy nyugodt, relaxációs funkciót tölt-e be. Egy hálószobában például érdemes kerülni a vibráló árnyalatokat, melyek viszont bátran használhatóak a közösségi terekben. Ugyanakkor a méret és az ablakok száma is befolyásolhatja, hogy milyen színek közül érdemes válogatnod. Egy természetes fénnyel kevésbé megáldott, kisebb szoba falán egy világosabb szín mutat jól, mely többek között a térérzetet is növeli.

A mennyezetet a legtöbben fehérként ismerjük, de nyugodtan játssz el a gondolattal, hogy a falnál egy árnyalattal világosabb, vagy akár attól gyökeresen eltérő színt válassz a számára.

4. Padlóburkolat-csere

Az egyik leglátványosabb változást azzal érheted el, ha lecseréled a szoba régi, kopott vagy épp megunt padlózatát. Változtasd meg a helyiség egész atmoszféráját azzal, hogy a hideg burkolatot melegre cseréled vagy épp fordítva. Vegyél új szőnyegeket, és semmiképp se félj a hagyományos színektől, faerezetektől eltérőt választani. Ma már számtalan padlóburkolat minta és anyag közül választhatsz, így az elhatározást követően könnyű dolgod lesz. Egy-egy szoba padlócseréje nem vesz el irreálisan sok időt, így gyors változást érhetsz el.

Nagyobb lakásfelújítási munkák

Az újracsempézés, a szaniter- és nyílászárócsere, a szobák egybenyitása, a galéria kialakítása és az erkély, terasz, tető beépítése sok esetben indokolt. Esetükben azonban több idővel és költséggel kell számolnod, ám cserébe hosszú időre szóló minőségi változásra számíthatsz.

A rovat tippje Meghoztuk a kedved otthonod megújításához? Nem kell feltétlen hónapokat spórolnod hozzá, a lakásfelújítás során felmerülő költségekhez segítséget nyújthat a Provident. (x)

A cikket támogatta a Provident.