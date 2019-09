Az átalakítás igen magas költségekre rúghat, főként, ha egy új fallal ajándékoznád meg otthonod. Most egy olyan alternatívát mutatunk, ami lényegesen gyorsabb és olcsóbb, mint egy téglafal felhúzása, mégis szuperül betölti annak szerepét.

Megért az életed egy új szobára? Ez lehet egy egészen apró tároló, hálófülke vagy épp a gyerekeknek két különálló kuckó, a közös bennük, hogy gipszkartonnal könnyen és a lehető leggyorsabban valósíthatod meg őket. Sokan azt hozzák fel ellenérvként, hogy az ilyen típusú térleválasztó nem állja útját a hangoknak. Abban az esetben azonban, ha két réteg gipszkarton közé hangszigetelő tulajdonságú üveg- vagy kőzetgyapotot teszel, már meg is oldottad. Nem mellékesen ezek az anyagok remek hőszigetelők is, tehát két legyet ütsz egy csapásra.

Külön nappalit a gyerekeknek is!

A nappali társalgó, közösségi tér és a családi egység jelképe is egyben. A gyerekszoba ezzel szemben egy kis privát kuckó, ahol a gyerek az úr – egy bizonyos határig persze. Miért is kevernéd a kettőt? Több jó okot is mondunk rá!