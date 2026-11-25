Christopher Lloyd mindössze 47 éves volt akkor, amikor először láthattuk a Vissza a jövőbe flúgos Dokijaként, azóta pedig már több mint 40 év telt el. A színész betöltötte a 88. életévét is, de energiái mit sem változtak. Most épp örömmel ünnepelte 10. házassági évfordulóját 32 évvel fiatalabb feleségével.

Christopher Lloyd az 1985-ös Vissza a jövőbe című filmben Dokiként.

Forrás: Universal Pictures / Collection ChristopheL via AFP

Így néz ki ma Christopher Lloyd, a Vissza a jövőbe Dokija

Christopher Lloyd az Instagram-oldalán köszöntötte ötödik feleségét, a tőle 32 évvel fiatalabb Lisa Lloydot. A pár a 10. házassági évfordulóját ünnepelte november 23-án, ez alkalomból a Vissza a jövőbe Dokija egy közös képet tett közzé. „Boldog évfordulót, @lisaannerocks! Szeretlek TÉGED" – írta a fotóhoz a 88 éves sztár, akinek felesége, Lisa 56 éves. A közös fotó novemberben készült New Yorkban, amikor együtt vettek részt Michael J. Fox alapítványának rendezvényén.

Christopher Lloyd és Lisa Lloyd.

Forrás: Noam Galai / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Christopher és Lisa 2012-ben találkoztak először, ő volt a színész és egykori feleségének az ingatlanügynöke. 2016-ban házasodtak össze, és szoros kapcsolatot ápolnak a volt feleséggel és annak új férjével is. A színésznek az egykori ingatlanügynök az ötödik felesége, de kiejelentette, hogy ő lesz az utolsó.

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