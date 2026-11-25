Zűrök vannak Hayden Panettiere öröksége körül. A bírósági dokumentumok szerint a színésznő után mindent lánya, Kaya örököl, ám ő még kiskorú, így a vagyonkezelés miatt jogi vita merült fel.
Hayden Panettiere teljes hagyatékának értéke több mint 6 millió dollár
A Page Six megszerzett egy bírósági dokumentumot, amiből kiderült, hogy Hayden Panettiere végrendelet nélkül halt meg, a teljes hagyatékának értéke pedig 6 232 119 dollár, amely 5 208 519 dollárnyi személyes vagyont és 1 023 600 dollár értékű ingatlant foglal magábana. Mindent egyetlen gyermeke, a 11 éves Kaya örökölhet.
A kérdés: ki kezelje a hagyatékot?
A színésznő egykori vőlegénye, Vlagyimir Klicsko szeptemberben kérte a bíróságtól, hogy rendeljék ki Kaya örökségének ideiglenes gondnokává. Beadványában azt írta, hogy lánya jogosult a néhai színésznő teljes hagyatékára. Klitschko a kinevezését sürgősnek és elengedhetetlennek nevezte, hogy megőrizhesse a Kayának járó vagyont.
Hayden Panettiere életéből az alábbi galériánkban találsz képeket.
Miért sürgős a hagyaték rendezése?
A bírósági iratok szerint Klicsko azt állította, hogy értesülései alapján szövetségi ügynökök léptek be Panettiere Los Angeles-i otthonába, és a hagyatékhoz tartozó vagyontárgyakat vittek el és eltűnt a színésznő tőle kapott értékes jegygyűrűje is. A dokumentumokból az is kiderült, hogy a színésznő halála után biztonsági szolgálatot fogadtak, és lecserélték a ház ajtaján a zárakat, miután valaki jogosulatlanul jutott be az ingatlanba. Klicsko attól tartott, hogy egyéb holmik is eltűnhetnek, olyanok, amik Kayát illetnék.
Kaya örökli édesanyja teljes vagyonát
A 11 éves Kaya október elején édesapjával együtt, online jelent meg a bíróság előtt. A meghallgatás után a kislány úgy írták le, hogy halkszavú és összeszedett volt. Stephanie Santoro bíró végül jóváhagyta Klicsko kérelmét, így a sportoló ideiglenesen kezelheti lánya örökségét, amíg ki nem nevezik a hagyaték hosszú távú kezelőjét. A következő meghallgatást december 7-re tűzték ki, amelyen Kayának már nem kell részt vennie.
Újabb jogi procedúrára azért is van szükség, mert volt profi ökölvívó ügyvédje azt is kérte, hogy engedélyezzék a rendőrség bevonását azoknak az értékeknek a visszaszerzéséhez, amelyeket feltételezések szerint egy nem családtag tulajdonított el. Klicsko a hagyaték adminisztrátorának Melissa Moskal Bencivenga adó- és pénzügyi tanácsadót javasolta. A bírósági dokumentumok szerint a színésznő vagyonának végleges rendezése így még nem zárult le.
Hayden Panettiere augusztus 16-án, 35 éves korában halt meg egy dél-karolinai Airbnb-szálláson, több gyógyszer, köztük a fentanil-túladagolás miatt.
Panettiere és Klicskó 2009-től 2018-ig voltak együtt, 2013-ban jegyezték el egymást, és közös lányuk is született. Kaya jelenleg 11 éves.
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