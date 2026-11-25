Zűrök vannak Hayden Panettiere öröksége körül. A bírósági dokumentumok szerint a színésznő után mindent lánya, Kaya örököl, ám ő még kiskorú, így a vagyonkezelés miatt jogi vita merült fel.

Hayden Panettiere végrendelet nélkül halt meg.

Forrás: AFP

Hayden Panettiere teljes hagyatékának értéke több mint 6 millió dollár

A Page Six megszerzett egy bírósági dokumentumot, amiből kiderült, hogy Hayden Panettiere végrendelet nélkül halt meg, a teljes hagyatékának értéke pedig 6 232 119 dollár, amely 5 208 519 dollárnyi személyes vagyont és 1 023 600 dollár értékű ingatlant foglal magábana. Mindent egyetlen gyermeke, a 11 éves Kaya örökölhet.

A kérdés: ki kezelje a hagyatékot?

A színésznő egykori vőlegénye, Vlagyimir Klicsko szeptemberben kérte a bíróságtól, hogy rendeljék ki Kaya örökségének ideiglenes gondnokává. Beadványában azt írta, hogy lánya jogosult a néhai színésznő teljes hagyatékára. Klitschko a kinevezését sürgősnek és elengedhetetlennek nevezte, hogy megőrizhesse a Kayának járó vagyont.

Hayden Panettiere életéből az alábbi galériánkban találsz képeket.