Jennifer Lopez számára a Ben Affleckkel való válás nemcsak egy házasság végét jelentette, de komoly önismereti útra is terelte. Az énekesnő egy friss interjúban elárulta, hogy a történtek feldolgozásához még terápiára is.

Jennifer Lopez és Ben Affleck hivatalosan még 2025 januárjának elején váltak el egymástól.

Forrás: Northfoto

Jennifer Lopez lerántotta a leplet, egy rádiónyilatkoztban elárulta, hogy önmagát hibáztatta a válása után.

A világhírű színésznő ráadásul annyira maga alatt volt, hogy a terápiába is belefogott.

A válás ellenére azonban kapcsolatuk továbbra sem romlott meg teljesen Ben Affleckkel.

Jennifer Lopez önmagát hibáztatta a válás után

Úgy tűnik Jennifer Lopezt jobban megviselte a válás, mint gondoltuk. Ezt a SiriusXM rádióműsodában adott interjúja is alátámasztja, ahol megosztotta azt is, hogy a szakítást követő félelmei miatt terápiára is szüksége volt. Az 57 éves színésznő azt is elárulta, hogy negyedik válása után úgy érezte, mintha újra és újra ugyanazt a leckét kéne megtanulnia az életben, mintha ő lenne az aki az egész életét elrontja. Ekkor döntött úgy, hogy inkább kicsit befelé koncentrál, hogy megismerje működését, és elsősorban önmagát.

Egyszerűen belevetettem magam abba, hogy megértsem, mit csinálok rosszul. Ugyanazt éreztem, mint amikor megszülettek a gyerekeim, de most volt még valami, néhány további dolog, amit nem értettem. Még nem jöttem rá mindenre, de ez rendben van. Hosszú élet áll előttem

– árulta el a rádióműsorban. A színésznő azt is bevallotta, hogy egy idő után felismerte, hogy nem önmagát kell hibáztatnia, inkább más szemszögből kell megközelítenie a történteket.

Nem romlott meg köztük teljesen a viszony

Bár a sztárpár kétszer is újrakezdte a kapcsolatát, a másodiknak pedig házasság lett a vége, végül 2024-ben adták be a válókeresetet.

A szakítás ellenére azonban nem romlott meg köztük teljesen a viszony: még tavaly októberben is együtt jelentek meg a vörös szőnyegen a Kiss of the Spider Woman című film New York-i premierjén, amin még a válásuk után is együtt dolgoztak.

Sőt, Affleck még a múlt hónapban is mély tisztelettel nyilatkozott korábbi feleségéről, Lopezről a Varietynek, miután arról kérdezték, szerinte filmszerepei ellenére miért nem kap elég elismerést: „Elfogult vagyok. Hatalmas tiszteletet és csodálatot érzek az iránt, amire képes” – mondta. Ben azt is elárulta, hogy a díjak odaítélése nem mindig tükrözi azt, amit ő személy szerint a legjobbnak tart. „Azt tapasztaltam, hogy a filmek kereskedelmi sikere nem feltétlenül áll összhangban azzal, amit én értékesnek tartok. Ez ennek a furcsa, szubjektív iparágnak a része, ahol mindenki a saját szempontjait viszi bele az értékelésbe.”