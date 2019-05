Katalin hercegné ismét sebtapasszal a kezén jelent meg egy hivatalos eseményen.

A rajongók már-már megszokhatták, hogy nincs olyan alkalom, hogy ne lenne sebtapasz Katalin hercegné kézfején vagy ujjain. Folyamatosan találgatják, vajon mit csinálhat, hogy mindig megsérül...

A The Sun azt írja, a hercegné igyekszik a bőre színéhez illő sebtapaszt választani, de az alattvalók így is kiszúrják az aprócska sebeket. Volt már tapasz a jobb- és balkezén is, a legutóbbi hivatalos eseményén pedig mindkettőn.

Sokak szerint háziállat okozhatja a sérüléseket, vagy macska karmolja meg, vagy pedig kutyájuk harapdálja meg. Mások azonban meg vannak róla győződve, hogy a házimunka teszi: vagy a kertészkedés során szerzi a sebeket vagy pedig egyéb otthoni teendők okozzák.