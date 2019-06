Lecsót készített a Fem3 Café stúdiójában Esztergályos Cecília. Közben elmondta, hogy szinte semmilyen szabályt nem tart be, ami a táplálkozást illeti.

Esztergályos Cecília színésznő kétnaponta főz. Mint mondta: imád enni, és imád élni. A Fem3 Café stúdiójában lecsóval kápráztatta el a műsorvezetőket, közben pedig az életmódjáról is mesélt.

"Én soha életemben nem tartok be semmit, amit be kellene tartani. De azokat is megértem, akik fakérget esznek, vagy – idézőjelben – csak a tányért eszik, mert attól nem lehet hízni" – mesélte Esztergályos, miközben megkavarta a lecsót, hogy oda ne égjen.

Elárulta: 76 esztendősen is azt eszi, ami jólesik.