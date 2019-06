Előkerült egy eltűntnek hitt felvétel Freddie Mercuryról.

A Universal Music közzétett egy soha nem látott felvételt Freddie Mercuryról. A videót 1986 áprilisában rögzítették, az énekes a Time Waits for No One című számot adja elő rajta.

A Variety azt írja, a zeneszerző, Dace Clark több mint tíz éven keresztül kereste a felvételt.

Mutatjuk!