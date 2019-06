Hosszú évek óta ismeri egymást Beatrice hercegnő és Edoardo Mapelli Mozzi, ám kapcsolatuk csak most alakult át szerelemmé. Azt rebesgetik, hogy hamarosan itt lehet az újabb királyi esküvő.

Eugénia hercegnő esküvője után most testvére is oltár elé állhat. II. Erzsébet királynő unokája, Beatrice hercegnő és kedvese, Edoardo Mapelli Mozzi családja már hosszú évek óta jó kapcsolatban áll egymással, de a fiatalok kapcsolata csak most alakult át szerelemmé – írja a People.

Először márciusban jelentek meg együtt nyilvánosan, majd nem sokkal később egy családi eseményre is magával vitte a hercegnő a férfit. Edoardónak ez volt az első ilyen megjelenése a királyi család valamely eseményén, mégis otthonosan mozgott. Úgy tudni, Beatrice hercegnő szinte a föld fölött lebeg a boldogságtól.