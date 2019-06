Szombaton házasodott össze Lékai Máté és Kiss Ramóna. A Blikk úgy tudja, a lakodalom a Római-parton volt, és közel száz vendéget hívtak meg.

„Gyönyörű volt a helyszín, az egész olyan volt, mintha egy mesefilmben lennénk. Égőfüzér volt a fő asztal mögött, és bár Rami és Máté is igen konzervatívak, a lagzi mégis nagyon laza volt. Tényleg arról szólt az egész, hogy mindenki érezze jól magát. Hajnalig szólt a zene, mindenki táncolt, nagyon jó volt a hangulat. Az esküvő szép volt és szívhez szóló, Rami többször törölgette is a szemét, úgy meghatódott. Szerintem mindig ilyenről álmodott” – mesélte a lapnak az egyik vendég.



A meghívottak között több kézilabdázó is volt, de az X-Faktor és a Barátok közt stábjából is többen jelen voltak a nagy napon. Az esküvő napján a nagyszülők vigyáztak a pár közös kisfiára, a féléves Noéra. A lap úgy tudja, hogy nászútra is hármasban mennek, a babát semmi pénzért nem hagynák itthon.

Kiss Ramóna és Lékai Máté 2017 januárjában találkoztak. Nem kellett sok idő, és Máté megkérte szerelme kezét, kisfiuk 2019 januárjában született.