Óriási sikere volt Korda Györgynek és Balázs Klárinak a VOLT Fesztiválon.

Korda György és Balázs Klári a VOLT Fesztiválon lépett fel a minap. A házaspár a Borsnak elmondta, az esemény előtt tartottak attól, hogy vajon hogyan fogadja a fiatalokból álló közönség a dalaikat, ám legnagyobb megdöbbenésükre óriási sikerük lett. A tömeg végig azt skandálta, hogy „Gyuri bácsi”, és a tömeghisztéria olyan volt, akár egy Fradi–Újpest meccsen.

„Minden érintésünk frenetikus választ váltott ki a közönségből – még most is alig hisszük el, ami tegnap történt. Sok fesztiválos fellépésünk volt már, többek között 10–12 alkalommal jártunk a Szigeten, rendszeres vendégei vagyunk a Kampusz Fesztiválnak Debrecenben, és az ország többi egyetemi városában is színpadon vagyunk. A tegnapi sikerünk elmondhatatlan boldogsággal tölt el mindkettőnket. Az emberek szeretete akkora ajándék az életünkben és a pályánknak, hogy arra szavakat sem találunk. Semmihez sem hasonlító értéke van ennek. Nem vesszük természetesnek a sikert, ez nem jár ki mindenkinek. Nagyon megbecsüljük és értékeljük, hogy megtörténik velünk a csoda. Igazi életelixír ez” – mondta el a lapnak Balázs Klári.