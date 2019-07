A viselkedésével még a rajongóinál is kiverte a biztosítékot Miley Cyrus a Glastonbury Fesztiválon.

A minap a Glastonbury Fesztiválon lépett fel Miley Cyrus, és úgy gondolta, hogy az előadását nem csak az énekhangjával teszi emlékezetessé. Már a szerelése is igen kihívó volt, a latexnadrághoz egy aprócska felsőt húzott, amelyen még mellbimbói is átsejlettek.

A mikrofonját többször a lába közé vette, a nyelvét nyújtogatta, és egyszer még a gitárosát is megcsókolta. Nem csoda, ha a viselkedésével még a rajongóit is felháborította, többen írták neki a közösségi oldalon, hogy gusztustalan volt, amit csinált – számolt be róla a Daily Mail.