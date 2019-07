Még mindig nem dőlt el, mi lesz a tavaly júniusban elhunyt Paudits Béla lakásával.

Tavaly nyáron hunyt el Paudits Béla, de még mindig nem tudni, mi lesz a hagyatéka sorsa. A Ripost azt írja, a színész lakásában egyelőre egykori gondozója él, ám azt nem tudni, meddig maradhat a házban. Az ingatlanra ugyanis igényt tart Paudits fogadott lánya, Emília is. Ők ketten a színész halálos ágyánál békültek ki egymással.

„Nem áll üresen a művész úr lakása. János most is itt lakik, de most épp dolgozik. Műtőssegéd, de bizony nehezen tartja fönn magát. Ha Béla akarata ellenére el kell mennie innen, nem tudom, mihez kezd majd. (...) A művész úr lánya beperelte ezt a szegény fiút, mert hát úgy gondolja, hogy őt illeti a lakás. Persze valóban ő a lánya, hiába örökbe fogadott gyerek volt, Béla apasági nyilatkozatot is tett annak idején. De azért mégiscsak furcsa, hogy amíg élt az apja, felé sem nézett, tudomást sem vett róla, most pedig a bírósággal akarja kirakatni innen azt, aki sok éven át itt volt, és mindenben segítette Bélát" – mondta a lapnak az egyik szomszéd.