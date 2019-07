Lil Nas X amerikai rapper Old Town Road című dala megdöntötte a Despacito és Mariah Carey rekordját: 17 hete áll első helyen az amerikai Billboard Hot 100-as slágerlistán.

Ezzel a rapper egy 24 éves rekordot döntött meg. Mariah Carey és a Boyz II Men 1995-ös slágere, a One Sweet Day 16 héten át uralta a listát. 2017-ben Louis Fonsi, Daddy Yankee és Justin Bieber közös dala, a Despacito szintén ennyi ideig állt az első helyen. A Billboard-slágerlisták 61 éves történelmében eddig egyetlen dal sem töltött 16 hétnél többet az első helyen a minden műfajt vegyítő Hot 100-as listán.



A country-rap Old Town Road eredetileg szólódal volt, de a 20 éves Lil Nas X mellé Billy Ray Cyrus countryénekes – Miley Cyrus énekesnő apja – is betársult, a közreműködés pedig meghozta a sikert.

A sláger fogadtatása márciusban még ellentmondásos volt, a Billboard ugyanis eltávolította countrylistájáról azzal az indokkal, hogy "nem eléggé countrys". Az Old Town Road a rapper debütáló, 7 című albumán jelent meg, amely a Billboard 200-as albumlistáján a 2. helyre került a hónapban.



Lil Nas X – polgári nevén Montero Lamar Hill – különös módon örült a sikernek. Cowboykalapban posztolt magáról egy mellékhelyiségben, miközben a dalra táncolt. "Szeretném megköszönni mindenkinek, aki lehetővé tette ezt a pillanatot" – mondta.



Mariah Carey az Instagramon küldte jókívánságait a rappernek egy fotóval, amelyen egy fáklyát nyújt át Lil Nas X-nek. "Wow, köszönöm Mariah! Egy legenda vagy, egy ikon. Nagyon örülök az elismerésnek" – írta válaszul a rapper. Röviden Justin Bieber is gratulált.