Stohl Luca a saját édesapjával, Stohl Andrással készített interjút.

Különleges interjút láthattak nemrég a TV2 nézői: Stohl Luca az édesapjával beszélgetett. Stohl András a műsorban elárulta, teljesen más a mostani párkapcsolata, mint az előzőek, és ez nagyrészt annak köszönhető, hogy a párja fiatalabb nála, nincsenek gyermekeik, és bőven van idejük egymásra.

„3 és fél éve egy új párkapcsolatban élek, fiatalabb a párom, valószínűleg ez is nagyon sokat segít. Ő nagyon odafigyel rám, és ezzel semmiféle visszafelé rugdosást nem szeretnék, mert édesanyád és Ancsi is nagyon sok mindent kibírt mellettem... Furcsán fog hangzani, de így, hogy most mi ketten vagyunk, sokkal könnyebb. Sokkal intenzívebben tudok a gyerekekkel lenni, és azt hiszem, ez sokat segít. Nagyon odafigyelünk arra is, hogy mennyi munkát vállalunk el, és hogyan töltjük a szabadidőnket. Hogy mondjam... Az előző kapcsolataimban mindig ott volt a két gyerek: te és Rebeka, illetve Franciska és Andriska, akik azért nyilván az anyukájuknak nagyon erősen elviszik a figyelmét teljesen normális és érthető módon. Itt viszont a Vicának csak én vagyok."

A színész hozzátette, ma már teljesen más életet él, mint évekkel ezelőtt, nem jár bulikba, Budapesten hiányolhatják is őt az éjszakai életből. Úgy véli, most nem szeretné tönkretenni azt a tökéletességet, amiben él.

„10-12 évente, amikor mindent felépítettem, akkor mindig pihentem egy kicsit. Vagy így, vagy úgy. Vagy kórházban voltam, vagy mindenki tudja, hogy hol... Nem szeretném soha többet a családomat ilyen helyzetbe sodorni, sem magamat. És azt hiszem, hogy még egyszer nem bocsátanának meg az emberek."