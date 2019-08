Jaksity Kata életébe csőstül jött a baj, de mára sikerült talpra állnia, habár nem volt könnyű.

Nehéz időszakon van túl Jaksity Kata, hiszen elvesztette munkahelyét, de a magánéletében is komoly gondokkal nézett szembe: elvált, emellett több szerettét is levesztette egy gyilkos kór miatt. Mára azonban sikerült talpra állnia, habár nem volt könnyű. Új vállalkozásba kezdett: életmódközpontot nyit.