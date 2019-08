Laky Zsuzsi megmutatta, mit tud. Követőinek elállt a szava.

Laky Zsuzsi ismét elképesztő formában van. Követőinek a közösségi oldalán meg is mutatta, mit tud. Elárulta, hogy évekkel ezelőtt akrobatikus tornázott. Most pedig elérkezettnek látta az időt arra, hogy a kislányait is megtanítsa arra, mit tud.

"Mikor kicsit lehűl a levegő, szívesen mozgok a kertben. Anno akrobatikus tornáztam, imádom ezt a mozgásformát és ha van időm gyakorolom is.. Így a lánykáimat taníthatom kedvemre" - írta a fotója mellé.