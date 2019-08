Dwayne Johnson volt tavaly a legjobban fizetett filmsztár a Forbes üzleti magazin szerdán közzétett listája szerint.

A Jumanji sztárja 89,4 millió dollárral (26,4 milliárd forinttal) vette át a lista vezetését a korábbi győztestől, George Clooneytól, aki ezúttal be sem került az első tízbe - emlékeztet a BBC.

Johnson tavalyelőtt 119 millió dollárral (35 milliárd forinttal) csak a második helyet szerezte meg. Clooney ugyanis 2017-ben tequilacégének eladásával keresett sokat: a Forbes adatai szerint egymilliárd dollárt kapott a vállalatért. Az üzleti magazin a sztárszínészek éves jövedelmét a filmjeik mellett egyéb bevételeikből, márkaszerződéseikből számítja ki.

Johnson az Under Armour sportmárkával is sokat keres. A Halálos iramban: Hobbs és Shaw című akciófilm, valamint a Családi bunyó és a Shazam! is jól jövedelmezett számára. Idén mutatják be Jumanji: A következő szint című filmjét is, amelyben Kevin Hart és Jack Black társaságában szerepel.



A Forbes tízes toplistáján Chris Hemsworth a második 76,4 millió dollárral (22,5 milliárd forinttal), Robert Downey Jr. pedig 66 millió dollárral (19,5 milliárd forinttal) a harmadik. Bradley Cooper 2015 után ismét szerepel az első tízben a Csillag születik sikerének köszönhetően, amelynek rendezője, forgatókönyvírója, producere és szereplője is volt. Cooper 57 millió dollárral (16,8 milliárd forinttal) lett a hatodik a listán. Will Smith az Aladdin című filmjével a tizedik helyre érkezett 35 millió dolláros (10,3 milliárd forintos) bevétellel.



A Forbes pénteken publikálja a legjobban kereső színésznők toplistáját.