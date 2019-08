Delhusa Gjon jachton szenvedett komoly sérülést: több bordáját is eltörte. Most elmondta, hogyan történt.

Delhusa Gjont néhány napja rohammentővel szállították kórházba, mostanra pedig az is kiderült, mi történt az énekessel. Ismerőse luxusjachtján érte a sérülés: lezuhant.