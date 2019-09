Ambrus Zoltánnak szerveztek búcsúztatót, a rajongók hosszú sorokban álltak, hogy megemlékezhessenek az elhunyt zenészről.

Ambrus Zoltán temetésén csak a család és a közeli hozzátartozók, barátok vehettek részt, de a rajongók is szerettek volna megemlékezni a zenészről. Ők a Rockmúzeumban róhatták le a kegyeletüket, ahol ott volt az Irigy Hónaljmirigy összes tagja.