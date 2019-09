Hosszú Katinka helyett Shane Tusup csapatát választotta Cseh László

Shane Tusup csapatában versenyez majd a 33 éves Cseh László a Nemzetközi Úszóliga versenyszámain.

Cseh nem számított arra, hogy Hosszú Katinka volt férje felbukkanhat a csapata, a Aqua Centurions körül - írja a Blikk. Tusup jelenleg Olaszországban edzi Ilaria Cusinatót, Hosszú egyik legnagyobb ellenfelét.



"Amikor elfogadtam a római csapat vezetőinek ajánlatát, fogalmam sem volt arról, hogy Tusup is a képbe kerülhet, mint az egyik leendő csapattársam hirtelen színre lépő edzője. Számomra Cusinato nem Katinka kihívója, hanem ugyanúgy csak egy úszó, mint az Aqua Centurions többi versenyzője" - mondta Cseh, aki azt is elárulta, hogy miért nem Katinka csapatát választotta. "Ma sem tagadom, hogy Rómából érkezett a legjobb ajánlat, ugyanakkor azt sem hagyhattam ki a számításból, hogy BVSC-versenyzőként – még ha átmenetileg is – nem lett volna elegáns tett a klubommal szemben, ha a Team Iron színeiben jelenek meg."