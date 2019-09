Különös vallomást tett a Terminátor sztárja, Linda Hamilton. Elárulta, 15 éve nem bújt ágyba férfival.

Linda Hamilton nemrég a New York Times-nak adott hosszabb interjút, amelyben meglehetősen intim dolgokat is elárult az életéről. A 62 éves sztár közölte a riporterrel, hogy másfél évtizede nem randizott és egyáltalán nincs szexuális élete. Hozzátette, így is tökéletesen jól érzi magát a bőrében.

"Jobban élvezem az egyedüllétet, mint bárki más. 15 éve cölibátusban élek, egyszerűen elveszett iránta az érdeklődésem... Én egy romantikus világban élek saját magammal és azokkal, akiket szeretek" - idézi a színésznő szavait a Huffington Post.