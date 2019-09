Harry herceget felesége, Meghan hercegné megható üzenettel köszöntötte születésnapja alkalmából.

Harry herceg szeptember 15-én ünnepelte 35. születésnapját, és természetesen felesége és a család is felköszöntötték. Meghan Markle egy megható üzenetet is küldött férjének, amelyben nem győzi dicsérni képességeit és azt is bevallotta, csodálatos apának tartja Harryt.

"Te vagy a legjobb férj és a legcsodálatosabb apa. Szeretünk téged" - írta Meghan Markle.