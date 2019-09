Egy váratlan fordulatot követően Gáspár Evelin kibékült riválisával

Nagy fordulat várható a kedd esti Ázsia Expressz 2 adásában, Ördög Nóra ugyanis bejelenti a párcserét.

A váratlan fordulatot követően Veca Kandival, Zsuzsa Zsoltival, Dávid Ábellel, Evelin pedig Grétával került párba, és habár a feladat szerint párok egyik felének a gazda, míg másikuknak az élősködő, hátráltató szerep jut, Evelin és Gréta, akik korábban nem ápoltak éppen jó viszonyt, elhatározták, hogy félreteszik a konfliktusukat és a közös célért összefognak - írja a Ripost.

"Hogy őszinte legyek, én örültem, hogy Grétával kerültem párba, mert így meg tudtam mutatni neki, hogy jó ember vagyok. Arra törekedtem, hogy közös megegyezés mentén játsszunk és erre ő is nyitott volt, ami fontos lépéseket eredményezett a játékmenetben is. Sok múlott a kölcsönös bizalmon és egyikünknek sem kellett csalódnia a másikban" - mesélte a lapnak Evelin, aki azt is elárulta, sikerült megbeszélniük Grétával korábbi nézeteltérésüket.