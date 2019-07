Akár zsíros, száraz vagy kevert a bőrtípusod, a vízhiányos állapot téged is érinthet a nyári hónapokban. Ezt ugyanis a dehidratáltság okozza, amit elkerülhetsz azzal, ha megfelelő mennyiségű vizet iszol, illetve külsőleg is hidratálod a bőrödet. A hidratáló krém mindennapi használata mellett hetente egyszer érdemes bevetni ezt a házi arcpakolást is az üde, ragyogó arcbőrért.

Ahhoz, hogy a hidratáló igazán jól kifejthesse a hatását, nem szabad megfeledkezni az előkészületekről sem. Bármilyen pakolást is készítesz, azt mindenképpen tiszta arcbőrre vidd fel, vagyis az első lépés az alapos arctisztítás. Ezután egy kellemes arcradírozást is elvégezhetsz, ezzel ugyanis megszabadulhatsz az elhalt hámsejtektől, és a bőröd még inkább magába tudja szívni a tápláló hatóanyagokat. Ha ezzel is megvagy, a bőröd készen áll a hidratáló pakolásra, amelyhez a következő alapanyagok szükségesek:

3 ujjnyi uborka lereszelve

1 ek méz

2 ek kefir

1 ek extra szűz olívaolaj

Az uborka bővelkedik A-, B 1 -, és C-vitaminban. Nyugtatja, hidratálja az arcbőrt, és javítja a bőr textúráját. A méz szinte minden problémát megold, igazi csodaszer: hidratáló, fertőtlenítő és bőrkondicionáló hatásáról is ismert, és még a pattanások ellen is gyógyír. A kefirben található tejsavbaktériumok megtisztítják a bőrt a káros anyagoktól, miközben megfiatalítják. Az aminosavak rugalmassá teszik a bőrt, a vitaminok pedig nedvességgel látják el, és ránctalanító hatást is kifejtenek. Az extra szűz olívaolaj rendkívül jó hidratálószer, továbbá puhítja, rugalmassá teszi és kisimítja a bőrt. Magas antioxidáns-tartalma segíti a bőr fiatalságáért felelős kollagén termelését.

A hozzávalókat keverd össze egy tálban, majd vidd fel a megtisztított arcodra. Ha van kedved, egészen a dekoltázsig bekenheted vele magad, de ebben az esetben készíts dupla mennyiséget. 15-20 percig hagyd fent, hogy kifejthesse a hatását, majd langyos vízzel öblítsd le az arcodat, és élvezd a bőröd természetes üdeségét.