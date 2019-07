A Szex és New York című sorozat Carrie-jeként lopta be magát a világ szívébe Sarah Jessica Parker, aki most megmutatta, hogy 54 évesen is bátran mutathatja meg az alakját a strandon.

Baráti társasággal érkezett a Hamptonsban található partra Sarah Jessica Parker, hogy lazítson egy kicsit. Fekete fürdődresszt viselt, és úgy ücsörgött a homokos parton könyvet olvasva, mint bárki más.

A színésznő, aki Carrie Bradshaw-ként bebizonyította, hogy szingliként is lehet izgalmas és csodás az élet, most megmutatta, hogy 54 évesen is olyan alakja van, amit érdemes fürdőruhába bújtatni. Nagyon csinos volt a fekete dresszben.