Meghan hercegnő szerkesztette a brit Vogue szeptemberi számát

Meghan sussexi hercegnő szerkesztésében jelenik meg a brit Vogue magazin szeptemberi száma. Harry herceg amerikai felesége az első, aki vendégszerkesztőként összeállította a divat bibliájaként is emlegetett magazin brit kiadásának szeptemberi számát A címlapon azonban nem ő, hanem általa fontosnak tartott 15 ismert és kevésbé ismert nő látható, köztük Jane Fonda színésznő és Jacinda Ardern új-zélandi kormányfő.

A hercegnő néhai anyósa, Diana és sógornője, Katalin cambridge-i hercegnő egyaránt szerepelt korábban a patinás kiadvány címlapján. Meghan azonban egy lépéssel továbbment azzal, hogy ő szerkesztette a szeptemberi számot, amely most a nők sokszínűsége és vezető szerepük előtt tiszteleg. A címlapon látható nőket és lányokat a hercegnő példaképként mutatja be, akik úttörő szerepet játszanak a mentális egészség területétől a politikáig.





Meghan titokban hét hónapon át dolgozott a brit Vogue következő számának Forces of Change (A változás erői) című összeállításán – közölte a kiadó. A szeptemberi számban olvasható többek között egy interjú, amelyet a hercegnő készített Michelle Obama előző amerikai first ladyvel, akit régóta csodál, csakúgy mint egy másik, amelyben férjét, Harry herceget kérdezte. Meghan interjút készített Jane Goodall antropológussal, primatológussal, a csimpánzok világhírű kutatójával is, akit gyerekkora óta bálványoz.







Szerkesztőségi források szerint a sussexi hercegnő a lapszám összeállításával kapcsolatos összes döntésből alaposan kivette a részét, minden egyes oldal tükrözi a közreműködését. Meghan nagyra értékelte az elmúlt hét hónap munkáját, és örömét fejezte ki, hogy együtt dolgozhatott Edward Enninfullal, a magazin brit kiadásának főszerkesztőjével. A hercegnő külön kiemelte a lehetőséget, hogy ráirányíthatta a lap figyelmét olyan értékekre, ügyekre és emberekre, amelyek a változás erőit jelentik a mai világban. A címlapon látható nők között van Jacinda Ardern új-zélandi kormányfő, akivel Meghan az első hivatalos külföldi útján találkozott tavaly októberben, az aktivistaként is ismert színésznő, Jane Fonda, valamint pályatársa, Salma Hayek, aki szintén ismert aktivistaként is. Christy Turlington modell, aki a szülés körüli anyai halálozás elleni küzdelem egyik szószolója is.

A nagyközönség számára kevésbé ismert nevek között van Adwoa Aboah, aki a mentális egészség jelentőségét hirdető kampány egyik zászlóvivője, továbbá Jameela Jamil, aki a pozitív testkép jelentőségét hangsúlyozza a közösségért végzett munkájában. Sinead Burke ír aktivista és Chimamanda Ngozi Adichie író szintén helyet kapott a Vogue címlapján Adut Akech dél-szudáni modell, egykori menekült, Ramla Ali Londonban élő szomáliai ökölvívó és Laverne Cox transznemű aktivista és színésznő mellett. Yara Shahidi amerikai színésznő, a fiatalokat a politikába bevonó Eighteen x 18 mozgalom alapítója is látható a borítón, amelyen egy képkocka a hercegnő kérésére üresen maradt: ezzel akarta ugyanis inspirálni az olvasókat, hogy ők is legyenek részesei a változásoknak.