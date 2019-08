Cinthya Dictator egy igazi kaméleon. Rengeteg arcát, sokféle stílust láttunk már tőle, és a frizuráját is előszeretettel variálja. Mutatjuk is a legújabb fazont.

Nem is olyan régen derékig érő fonást csináltatott középhosszú hajából Cinthya. A fotóművész egyébként éppen rövid haját növeszti vissza, habár az is rendkívül jól állt neki. A nagyjából állig érő fürtjeit most éppen fonással dobta fel, de ezúttal póthaj nélkül.