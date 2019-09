Berki még a nyaralás alatt sem vált meg fehér ingjétől, melyből minden napra jut neki egy darab. Ingjei kézzel készülnek és egy darabot kizárólag egyszer hajlandó viselni. Ez aztán a luxus!

Sportcipő, rövidnadrág, öltöny – sokszor, sokféle öltözékben láthattuk már Berki Krisztiánt, akinek egyetlen dolog fix szettjeiben: vakítóan fehér ingjei. Ehhez az egy ruhadarabhoz még a nyaralásán is ragaszkodik Berki, aki büszke arra, hogy megjelenése kifogástalan.

„Sokan azt mondják, hogy sznob vagyok, de én azt gondolom, hogy egy klasszikus, igényes férfimodellt testesítek meg itthon. Ha én stílusról és eleganciáról beszélek, akkor azt meg tudom mutatni magamon, hogyan is néz ki. Először valakinek legyen stílusa, utána kérdezzen meg engem, hogy jó vagy nem, mert ehhez is én értek" – mondta az ÜBERKIrályban Berki, aki fehér ingből minden nap újat vesz fel. Egy használat után pedig el is köszön azoktól.

„60-100.000 Ft között vannak ezek a kézzel készült, minőségi ingek. Ha ezt beszorozzuk az év minden napjára 20 millió körüli nagyságrendről beszélünk. Szóltam a feleségemnek, hogy ezt az összeget tegye félre. Ő gondoskodik arról is, hogy miután egyszer felvettem egy inget annak mi lesz a sorsa. Én ugyanis még egyszer nem veszem fel azokat, amik egyszer már voltak rajtam" – jelentette ki Berki, akinek felesége nehezen viseli férje ruhamennyiségét, különösen azt a 60-80 db öltönyt, amely a gardróbjukban áll.

„Nonszensznek tartom, hogy Krisztiánnak az év minden napjára kell egy ing. Nekem sincs az év minden napjára másik ruhám, de nem szólok bele. Ez az ő döntése, az ő dolga" – tette hozzá Mazsi, aki Krisztián ingjeinek átvételekor olykor saját részére is készíttet egy-egy alkalmi darabot.