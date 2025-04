Felkészültél? Ez a legjobb szexpóz a csillagjegyed szerint, amitől garantáltan orgazmusod lesz

A szexpóz - legyen az kutya, guggoló, lótusz, lovagló -, ha jól alkalmazzák, új dimenziókat képes megnyitni az intimitásban. Ha te is szeretnéd végre felfrissíteni, vagy csak kicsit gatyába rázni a szerelmi életed, érdemes kísérletezni néhány izgalmas, különleges, ám annál örömtelibb pozícióval. Természetesen a szexualitás kétségkívül alkat kérdése, de az asztrológia szerint csillagjegyünk is sokat elárulhat arról, hogyan éljük meg az intimitást. Lehet, hogy nem is sejted, de a horoszkópod utalhat arra, mennyire vagy nyitott az újdonságokra, mennyi kreativitást viszel a hálószobába, sőt, még azt is, hogy vonzódsz-e a játékosabb, merészebb élményekhez, vagy megmaradsz inkább a már jól bevált dolgoknál. Most eláruljuk, hogy csillagjegyed alapján mely pózok fokozzák a legjobban szenvedélyt, és mitől válik a közös élmény még forróbbá, emlékezetesebbé számodra, és persze a partnered számára. Felkészültél?

Szexpóz a csillagjegyed szerint: ezek garantáltan orgazmushoz juttatnak

Forrás: Shutterstock

Szexpóz a csillagjegyed szerint: ezeket érdemes minél előbb kipróbáld

Kos: domináns kutyapóz

A Kos tüzes, szenvedélyes és szeret vezetni, természetesen az ágyban is. Az olyan helyzeteket szereti, ahol ő irányít, például a lovagló póz vagy a kutya póz tökéletes választás lehet számára, mert intenzív, dinamikus és nem unka el magát közben. De azért ügyel arra, hogy a másiknak is része legyen legalább egy kiadós orgazmusban az intim együttlét során.

Bika: kanálpózban a legjobb

A Bika érzéki és szereti a kényelmet. Szívesen időzik az ágyban, nagyon fontos neki, hogy a meztelen teste minden részével érintkezzen párja testével. Neki általában a misszionárius póz nyújtja a legmélyebb élményt: testközelből, lassan, hosszú szemkontaktussal, sok-sok öleléssel és simogatással.

Ikrek: mocskos szavakkal

Az Ikrek jegy szülötte imádja a szellemi és fizikai kihívásokat, az ágyban is hamar elunja magát, ezért szüksége van a változatosságra. Szereti hármasban, és rajong a szerepjátékokért. Nagy kedvence a kanál póz. De ami végképp beindítja, az a mocskos beszéd: suttogj piszkos dolgokat a fülébe, és a gyönyör garantált.

Rák: a 69-es póz a mindene

A Rák számára fontos az intimitás és az érzelmi biztonság. Az ölbe-ülős pózban való szeretkezés erősíti benne a kötődést, mélyebb érzelmi élményt ad, és segít teljesen ráhangolódni a partnerére. A 69-es póz a lételeme, ilyenkor úgy érzi, egyszerre ad és kap, és ő csak így tud igazán felszabadulni az orgazmusban.

Oroszlán: állva szereti igazán

Az Oroszlán imádja a látványos bevonulást, ha csodálják és kényeztetik. Az olyan pózok illenek hozzá, ahol ő irányíthat, szereti kipróbálni a legkülönfélébb szexpozíciókat. Imádja a spontán dolgokat, így bármikor kapható egy kis huncutkodásra a konyhában vagy az irodában. Különösen izgalomba hozza az álló pozícióban történő aktus, például a zuhany alatt.