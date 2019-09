A mesterséges intelligenciával ellátott robotok számtalan sci-fi alapproblematikájául szolgáltak már. Sokan szeretnek úgy fogalmazni, hogy gyakorlatilag már ebben az évtizedekkel ezelőtt megálmodott, kitalált jövőben élünk, ami a most következő, hagyományos családi dinamikától igen távol álló példa is erősen alátámaszt. Rábíznád-e gyermekedet egy robotra, főként, ha az egy szexuális segédeszköz?

Szinte hihetetlen, de nem rég a brit ITV This Morning című műsorban méltatta egy apa és férj Samantha, a csúcstechnológiás szexrobot „családbarát" funkcióját. Ez a baba hírhedt a bőre alatti érzékeny szenzorairól, melyeknek köszönhetően nem csupán hagyja magát, de valóban reagál az ember közeledésére. Mit jelent ez a gyakorlatban? Nos, Samantha elvileg vissza is utasíthatja a szexuális közeledést, ha partnere nem viselkedik vele megfelelően, vagy épp nincs hozzá kedve. Ami azonban túlmutat szoftverében egy szexuális játékszeren, az a beleépített családmód. Amikor ez be van kapcsolva, másként reagál az érintésre valamint beszédstílusából és szókincséből is eltűnik az aktus során „elvárható" hozadék.

Olyan történeteket, melyekben a bébiszitter lett az apa szeretője, már sokat hallottunk, de hogy ez fordítva történjen, nos, az igen ritka.

A 36 éves Aarran Lee Wright a műsorban arról mesélt, hogy kislányai, akik öt és hét évesek, gyakran tévéznek és játszanak együtt szexbabájával, amikor családbarát üzemmódban van. Bár a család ismerősei és barátai furcsának, sőt sokan perverznek tartják a baba e fajta használatát, ők mégis élvezik a robot dada nyújtotta szolgáltatásokat.

Az időnként szexrobottal ágyba bújó férfi felesége is támogatja Samantha bébiszitteri félállását. Nem tart attól sem, hogy gyermekei szemében a robot egyfajta anyapótlékként élne. Ő maga úgy tekint Samanthára, mint a család egy tagjára.

Arról, hogy mennyire egészségtelen ez a kapcsolat a gyerekek és apjuk szexbabája között, kár lenne vitatkozni. Reméljük, pár év múlva megtudjuk, a tinédzser lányok miként tekintenek vissza életük ezen szakaszára, pláne ha rájönnek, Samantha éjjelente mivel ajándékozta meg apjukat. Bár jobban belegondolva, inkább azt kívánjuk, a szexrobot maradjon csak a szülői hálószoba rejtekében, és a kislányok inkább a szüleikkel, barátaikkal játszanak helyette.